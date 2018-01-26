ستة أنواع للإقامات في تركيا.. تعرف عليها

شوط كبير قطعته تركيا في القطاع السياحي، حتى باتت قبلةً للملايين من دول العالم لا سيما مع تمتعها بطبيعة خلابة وسبل ترفيهية رائعة.

غير أنه بجانب السياحة، هناك أسباب رئيسية أخرى، جعلت الملايين من أبناء المنطقة يلجؤون إلى تركيا، منها الهروب من الحروب الدائرة في بلاد الربيع العربي، والعلاج والتعليم، فضلا عن العمل والاستثمار.

وتهدف تركيا لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال عام 2018، وفق وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش.

وتعد تركيا من بين أبرز الدول التي تتمتع بسهولة منحها للإقامة بجميع أنواعها على أراضيها، دون أية عوائق قانونية، على خلاف العديد من الدول التي تضيق من شروط الإقامة على أراضيها.

وفي الآونة الأخيرة، عملت تركيا على توسيع الدوائر الحكومية المعنية باستخراج الإقامات للأجانب، بكافة أنواعها، وتوفير موظفين يتكلمون لغات عالمية كالعربية والإنجليزية، لتسهيل التواصل مع المتقدمين للأجانب.

وتصدر جميع الإقامات من دائرة الأمنيات (المديرية العامة لإدارة الهجرة) التابعة لوزارة الداخلية، بعد استكمال الشروط المطلوبة لكل نوع منها.

في التقرير التالي أبرز 6 أنواع للإقامات في تركيا، وفق دائرة الأمنيات في البلاد:

الإقامة السياحية:

تصدر الإقامة السياحية بناء على طلب يتقدم به طالب الإقامة، من خلال حجز موعد للذهاب إلى الدائرة، عبر الموقع الرسمي لها في الإنترنت. وتمنح الإقامة عادةً لمدة سنة واحدة، ويشترط للحصول عليها إحضار مكان الإقامة من خلال عقد إيجار البيت، وترجمة جواز السفر إلى اللغة التركية. ويكون جواز السفر مصدقاً من كاتب العدل، و4 صور شخصية، إضافة إلى التأمين الصحي (السيغورتا)، ورقم الضريبة الذي يتم الحصول عليه من دائرة الضرائب (يستغرق الحصول عليه أقل من نصف ساعة).

إقامة الطالب:

وتمنح الإقامة للطلبة للذين يحضرون إلى تركيا للدراسة في الجامعات التركية، ويشترط للحصول عليها ما يشترط في الإقامة السياحية، بالإضافة إلى ورقة "إثبات طالب"، تكون مصدقة رسمياً من الجامعة المسجل بها.

وبلغ إجمالي عدد المنازل التي اشتراها الأجانب في تركيا العام الماضي، 22 ألفا و234 منزلا، معظمها في إسطنبول التي بلغ فيها عدد المنازل المباعة للأجانب 8 آلاف و182 منزلا، بحسب إحصاءات رسمية.

وفي المركز الثاني جاءت أنطاليا التي بيع فيها 4 آلاف و707 من منازلها لأجانب خلال العام الماضي، ثم بورصة بـ ألف و474 منزلا، وفي المركز الرابع جاءت يالوفا بـ ألف و79 منزلا.

إقامة العمل:

تمنح إقامة العمل للأجانب الموظفين في شركات تركية، إذ تقوم الشركة بالحصـول علــى إذن عمــل مــن وزارة العمــل للأجنبي المــراد توظيفــه ومــن ثــم طلــب الإقامــة لــه. ويشترط للحصول عليها ما هو موضح مسبقاً في الإقامة السياحية، إضافة إلى أنــه يتعيــن علــى الشــركة أن تقوم بتوظيف خمســة أتــراك لديها مقابــل كل موظف أجنبــي، ووجوب حصوله على الإقامة السياحية قبل أن يتقدم بطلب إلى وزارة العمل، ويستغرق استخراج إقامة العمل نحو 40 يوما.

وفي حال حصول الأب أو الأم على إقامة العمل، فيحق لكافة أفراد العائلة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد) الحصول على إقامة تكون بنفس مدة إقامة العمل للشخص المرافق.

إقامة الحالات الإنسانية:

يتم منح هذا النوع من الإقامات إلى اللاجئين الموجودين في تركيا، ويستحوذ السوريون على النسبة الأعلى منها.

إقامة عقارية:

"إقامة التملك" وهــي إقامــة مـتجددة تمنــح للأجانب الذين يتملكون عقاراً (غير منقول) في تركيا، وتمنح لمدة عـام كامل، ويحق للزوجة والأولاد الحصول على إقامة التملك.

إقامة عائلية:

في حال الزواج من زوجة تركية/ زوج تركي، يمكن التقديم عليها، ويمكن أن تكون مدة الإقامة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بحسب الطلب المقدم، ويحق لصاحبها التقديم على الجنسية التركية بعد ثلاث سنوات.