شاهد: مهرجان برلين السينمائي يختار لاجئة سورية لطهي أصناف تقليدية لكبار الضيوف

اختار مهرجان برلين السينمائي الدولي اللاجئة السورية ملكة جزماتي لطهي أصناف من الطعام من حلب ودمشق لكبار الضيوف في افتتاح المهرجان الشهر المقبل.

ويعكس اختيار جزماتي أهداف المهرجان، الذي بدأ في عام 1951، ليسلط الضوء على أفلام تناقش قضايا اجتماعية وسياسية ملحة في العالم.

وكرس المهرجان، الذي يعرف أيضا باسم (برلينالي)، برنامجه في 2016 للاجئين والهجرة بعد وصول أكثر من مليون لاجئ من الشرق الأوسط وأفريقيا، بينهم جزماتي نفسها، إلى أوربا.

وخلال حفل الاستقبال في افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي في منتصف فبراير/ شباط ستقوم جزماتي، التي تدير مع زوجها شركة لتوريد الأطعمة في برلين، بالطهي لأكثر من 400 ضيف سيحضرون الحفل.

وردا على سؤال عن رد فعلها عندما علمت باختيارها لهذا الحدث قالت جزماتي: "غمرتني السعادة… بدا الأمر وكأنني أقترب من تحقيق أحلامي".

وستعمل جزماتي تحت إدارة الطاهي الرسمي للمهرجان مارتن شرف.

وبالتعاون مع الطاهية اللبنانية الأمريكية باربرا مسعد المعروفة بتأليفها كتبا عن الطهي والأطباق السورية. وتتنوع الأصناف في قائمة الأطعمة التي ستقدمها من الباذنجان المحشو من حلب إلى المعكرونة السورية من دمشق المتبلة بصلصلة التمر الهندي ودبس الرمان.

وقالت جزماتي: "يعتقد الناس أن طعامنا ليس فيه إلا الفلافل والحمص لكن بعد ذلك يعرفون أنه مطبخ ثري جدا".