شاهد: منتجو ألعاب الأطفال في بريطانيا يتسابقون لتقديم الجديد

يواصل منتجو ألعاب الأطفال في بريطانيا ابتكاراتهم في هذا المجال، أملا في عودة الازدهار للسوق، بعد انخفاض المبيعات بنسبة 3% عن العام السابق.

وفي المعرض الذي انطلق الثلاثاء بالعاصمة البريطانية، تم تقديم العديد من الألعاب المتنوعة والأنماط المتعددة من لعب الأطفال، والتي تتوزع بين التكنولوجيا والأنماط التقليدية والتعليمية.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال السوق يمثل 3 مليارات و400 مليون جنيه أسترليني للاقتصاد البريطاني وهو رابع أكبر سوق عالميا (بعد الولايات المتحدة والصين واليابان).

وتقوم العديد من الشركات المصنعة للعب الأطفال بتصميم الألعاب في بريطانيا، لكن التصنيع يجري في مصانع بالصين، وقد شهدت السوق نموا قويا في عام 2016.. يؤكد العديد من المنتجين صعوبة تعويضه في أي وقت.

وقد اختار بعض المنتجين ولوج سوق ألعاب رخيصة السعر، لتفادي الركود في السوق. ويقول مارتن غروسمان، إن سعيه في هذا المجال جعل شركته تحقق نموا نسبته 75%.

وبالمثل، فإن قطاعا آخر لا يعاني من الانكماش والركود في هذا المجال- وهو سوق الابتكارات البسيطة والمتمثل في محاكاة الأطعمة والفواكه والخضار والخبز والحلويات، بأشكال مرنة وألوان جذابة وتستقطب الصغار- وشهد القطاع نموا بنسبة 17% في المملكة المتحدة عام 2017 وفقا لأرقام مجموعة اقتصادية متخصصة.