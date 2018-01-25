شاهد: مطاردة مثيرة تنتهي بتصادم مروع في أمريكا

انتهت مطاردة مثيرة بين سيارات الشرطة في ولاية أريزونا الأمريكية وبين سيارة دفع رباعي بتصادم مروع (الأربعاء).

وأظهرت لقطات تم تصويرها من الجو السيارة وهي تندفع بسرعة كبيرة في أحد الطرق السريعة في مدينة فينيكس وهي تسير في الحارة الفاصلة بين اتجاهي الطريق.

ونتيجة لازدحام الطريق، تحول السائق إلى الاتجاه المعاكس في مواجهة السيارات القادمة محاولا تفادي الاصطدام بالسيارات.

وخلال محاولته تفادي الاصطدام بإحدى السيارات، وجد السائق نفسه في مواجهة سيارة أخرى نجح في تخطيها لكنه اصطدم بعنف بالسيارة القادمة خلفها.

وأظهرت اللقطات المسعفون وهم ينقلون قائد السيارة المحطمة إلى سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.