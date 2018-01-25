شاهد: مزارع فلسطيني يبتكر نظام تدفئة صديقا للبيئة

طور مزارع فلسطيني نظاما للتدفئة يعتمد في عمله على مخلفات الزيتون، مما يساعد مكابس الزيتون على التخلص من النفايات التي لا فائدة منها ويوفر للمزارع بديلا أرخص للمدفأة.

وابتكر المزارع ويدعى حكم كتانة، ويعيش في الضفة الغربية، نظام التدفئة في عام 2013 وقام بتطويره على مدار السنوات الماضية بحيث تستطيع المدفئة أن تغطي مساحة حوالي 1000 متر مربع.

ويقول كتانة إنه بفضل هذا النظام، أصبح يتم الآن تداول مخلفات الزيتون بالبيع والشراء بعد أن كان يتم التخلص منها من قبل في الوديان.

ويوضح كتانة أن سخانات الديزل تكلف المزارعين أكثر من 140 دولارا في الليلة، في حين أن سخان بقايا الزيتون لا يكلف سوى 1.5 دولار تقريبا في الليلة.

وقال صالح حمدان، وهو مزارع يستخدم سخانات مخلفات الزيتون لتدفئة المزروعات، إنها اقتصادية بشكل أكبر مقارنة بالديزل.

وأضاف حمدان أنه بدون التسخين يكون محصوله كله معرضا لخطر الموت من الصقيع، وخاصة الشتلات التي تحتاج إلى قدر كبير من الدفء.

وعادة ما تستخدم السخانات لتدفئة المزروعات خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول حتى مارس/ آذار.

وقال مزارع آخر يمتلك مزرعة للدواجن، إن إنتاجه يزيد بسبب استقرار درجة الحرارة الذي توفرها المدفأة التي تعمل بمخلفات الزيتون مقارنة بمثيلاتها التي تعمل بالديزل.