البث الحي
منوعات|الأردن

شاهد: لوحة سيارة تباع برقم قياسي في مزاد بالأردن

25/1/2018

في قاعة مزدحمة في العاصمة الأردنية عمّان، تنافس عشرات الأشخاص في تقديم عطاءات لشراء أرقام متميزة للوحات السيارات.

وقدم أحد المشتركين عرضا قياسيا بلغ 450 ألف دينار أردني (635 ألف دولار) للفوز بلوحة تحمل رقم 77-7.

ووصل السعر الإجمالي إلى 552 ألف دينار أردني (780 ألف دولار) بعد إضافة ضريبة مبيعات بنسبة 16% إلى سعر الشراء.

وهذا هو المزاد الأول من نوعه في البلاد، ونظمته إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وقال العقيد مأمون عزام، مدير دائرة الترخيص والمركبات بالإنابة، إن الهدف من المزاد هو المزيد من الشفافية والعدالة في بيع الأرقام وإتاحتها لأكبر قدر ممكن من المواطنين.

وتم بيع 15 لوحة أرقام بأسعار تتراوح بين 8400 دولار وأكثر من نصف مليون دولار.

وقالت إحدى المشاركات في المزاد، وتدعى منار أبو عليان، إنها تشارك نيابة عن زوجها الذي يهوى جمع أرقام اللوحات المميزة.

واشترت منار أبو عليان خمسة أرقام لوحات بمبلغ إجمالي قدره 164 ألف دينار (230 ألف دولار)، بينها الرقم 12-50 بسعر 63 ألف دينار (88 ألف دولار).

وقالت أبو عليان إنها توقعت أن تكون الأسعار أقل، لكن حدة المنافسة تسببت في ارتفاع أسعار الكثير من اللوحات.

وفي حين جمع البعض الأرقام للفوز بميزة إضافية لسياراتهم، رأى آخرون أنها فرصة للاستثمار، على أمل إعادة البيع في وقت لاحق بسعر أعلى.

وألهم نجاح المزاد، الذي جمع 837 ألف دينار أردني (1.1 مليون دولار) للحكومة، إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإقامة مزادات مماثلة بشكل شهري.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)