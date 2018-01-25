شاهد: لوحة سيارة تباع برقم قياسي في مزاد بالأردن

في قاعة مزدحمة في العاصمة الأردنية عمّان، تنافس عشرات الأشخاص في تقديم عطاءات لشراء أرقام متميزة للوحات السيارات.

وقدم أحد المشتركين عرضا قياسيا بلغ 450 ألف دينار أردني (635 ألف دولار) للفوز بلوحة تحمل رقم 77-7.

ووصل السعر الإجمالي إلى 552 ألف دينار أردني (780 ألف دولار) بعد إضافة ضريبة مبيعات بنسبة 16% إلى سعر الشراء.

وهذا هو المزاد الأول من نوعه في البلاد، ونظمته إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وقال العقيد مأمون عزام، مدير دائرة الترخيص والمركبات بالإنابة، إن الهدف من المزاد هو المزيد من الشفافية والعدالة في بيع الأرقام وإتاحتها لأكبر قدر ممكن من المواطنين.

وتم بيع 15 لوحة أرقام بأسعار تتراوح بين 8400 دولار وأكثر من نصف مليون دولار.

وقالت إحدى المشاركات في المزاد، وتدعى منار أبو عليان، إنها تشارك نيابة عن زوجها الذي يهوى جمع أرقام اللوحات المميزة.

واشترت منار أبو عليان خمسة أرقام لوحات بمبلغ إجمالي قدره 164 ألف دينار (230 ألف دولار)، بينها الرقم 12-50 بسعر 63 ألف دينار (88 ألف دولار).

وقالت أبو عليان إنها توقعت أن تكون الأسعار أقل، لكن حدة المنافسة تسببت في ارتفاع أسعار الكثير من اللوحات.

وفي حين جمع البعض الأرقام للفوز بميزة إضافية لسياراتهم، رأى آخرون أنها فرصة للاستثمار، على أمل إعادة البيع في وقت لاحق بسعر أعلى.

وألهم نجاح المزاد، الذي جمع 837 ألف دينار أردني (1.1 مليون دولار) للحكومة، إدارة ترخيص السواقين والمركبات لإقامة مزادات مماثلة بشكل شهري.