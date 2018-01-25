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شاهد: علماء صينيون يعلنون نجاحهم في استنساخ قردين

25/1/2018

أعلن علماء صينيون (الخميس) نجاحهم في استنساخ أول قردين في العالم من خلايا جسدية باستخدام نفس أسلوب استنساخ النعجة دوللي الشهيرة.

والقردان المستنسخان ينتميان لفصيلة المكاك، وقد أطلق عليهما اسما تسونغ تسونغ وهوا هوا، وتم استنساخهما في منشأة بحثية صينية تحت إشراف الأكاديمية الصينية للعلوم نهاية عام 2017.

ويبلغ عمر القرد تشونغ تشونغ أقل من شهرين، وقد تم استنساخه قبل القرد هوا هوا بعشرة أيام.

وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم إن القردين الآن في حالة مستقرة.

وقال الباحثون القائمون على المشروع إنه من المقرر استنساخ قرد ثالث هذا الشهر، كما تعهدوا باستنساخ المزيد هذا العام.

وقال الباحثون إنهم استخدموا في استنساخ القردين نفس التقنية التي استخدمت قبل أكثر من عشرين عاما في استنساخ النعجة دوللي الشهيرة، وهي تقنية نقل نواة الخلية الجسدية.

وقال باي توشنلي، رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، إن استنساخ الحيوانات يقدم فرصة لإيجاد نموذج لدراسة صحة البشر ودراسة الأمراض التي يصابون بها وطرق علاجها.

المصدر : أسوشيتد برس
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