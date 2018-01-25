شاهد: دمى لميركل وماكرون لإبعاد سوء الحظ عن فتيات اليابان

وقفت دميتان تمثلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واجهة عرض بأحد محلات بيع الدمى التقليدية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكشفت مؤسسة " كيوجيتسو" الخاصة بتصميم الدمى اليابانية التقليدية، عن دميتين تمثلان المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك قبل احتفالات (يوم الفتاة ) في البلاد والمخصص لصحة الفتيات وسعادتهن.

وتم عرض دمى ميركل وماكرون، والتي صممت بأبعاد تبلغ حوالي 38 سم (15 بوصة)، بين دمى أخرى مصنوعة من الكيمونو يعتقد تقليديا أنها تهدئ الاضطرابات وتبعد سوء الحظ.

وتختار كيوجيتسو كل عام الشخصيات المؤثرة في تصنيع الدمى التي تقوم بإنتاجها، وقد اختاروا هذا العام قادة من دول الاتحاد الأوربى على أمل أن يعملوا من أجل تحقيق السلام العالمي، كما يقول مدير المؤسسة اليابانية.

وفي العام الماضي، تم عرض دمية على غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وفي عام 2016 أنشأت الشركة دمية هيلاري كلينتون اعتقادا بأنها ستفوز بالرئاسة الأمريكية.