شاهد: تمثال رمسيس الثاني يصل إلى مستقره الأخير بمصر

أعلنت مصر، الخميس، نقل تمثال الملك رمسيس الثاني إلى مستقره الأخير في البهو الرئيسي بالمتحف المصري الكبير قرب أهرامات الجيزة، غربي القاهرة.

ونشرت وزارة الآثار، اليوم، مقاطع مصورة لعملية نقل التمثال الفرعوني الشهير إلي مقر عرضه الدائم بالمتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والأثريين المصريين.

وقال وزير الآثار، خالد العناني، في تصريحات متلفزة، إن تكلفة نقل التمثال (يزن حوالي 82 طنا) من إحدى قاعات المتحف المصري الكبير إلى البهو بلغت 13.6 مليون جنيه (760 ألف دولار أمريكي).

وأضاف العناني أن عملية النقل شملت "أعمال تدعيم وعزل وتغليف التمثال لحمايته، إضافة إلى رصف وتجهيز طريق بمواصفات خاصة لتحمل ثقل وزن التمثال".

وتمثال رمسيس الثاني (حكم بين عامي 1279 -1213 ق.م) أحد أبرز المعالم الأثرية في تاريخ مصر الفرعونية، حيث يصور التمثال الملك الفرعوني الشهير واقفا بشموخ مرتديا التاج الملكي.

ورحلة اليوم ليست الأولى لتمثال رمسيس الثاني، حيث سبقها في أغسطس/ آب 2006، رحلة طويلة (مسافة 30 كيلو مترا) انتقل خلالها من ميدان سُمي باسمه، وسط القاهرة، إلى المتحف المصري الكبير، غربي القاهرة، قبل أن ينتقل اليوم إلى البهو الرئيسي بالمتحف ذاته.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير جزئيًا خلال العام الجاري، وسيكون بمثابة أكبر تجمع للقطع الأثرية بالعالم، وفق بيانات سابقة للآثار المصرية.