شاهد: فعلها الصينيون.. بناء سكة حديد في 9 ساعات فقط!

في (مهمة مستحيلة) تمكن عمال صينيون من إنشاء خط للسكك الحديدية في مقاطعة (Fujian) جنوب الصين في غضون تسع ساعات فقط.

فقد أمضى ألف و500 عامل صيني 9 ساعات فقط لإنشاء سكك حديدية جديدة لمحطة قطار بمقاطعة فوجيان جنوبي الصين، حيث بدأت أعمال البناء في الساعة 6:30 مساء (1030 ت.غ) في 19 يناير / كانون ثاني واكتمل قبل الساعة 3:00 صباح اليوم التالي (1900 ت.غ الجمعة)، وفقا لصحيفة الشعب اليومية التي تديرها الحكومة.

وقام العمال بربط 3 خطوط سكك حديدية رئيسية، وهي سكة حديد غانلونغ، وسكة حديد غانرويلونغ، وسكة حديد زانغلونغ، بسكة حديد نانلونجغ الجديدة، كما قام عمال البناء بتركيب إشارات المرور وسلسلة من معدات مراقبة حركة المرور.

ومن المتوقع أن تبدأ السكك الحديد تسيير قطارات على الخط بحلول نهاية العام الجاري.

وبمجرد اكتماله، سيصبح خط السكك الحديد نانسانلونغ على امتداد 246 كيلومترا ويربط بين مدينتي نانبينغ ولونغيان، ويعتبر وسيلة ربط رئيسية بين جنوب شرق الصين ووسطها.

وقسم العمال إلى 7 وحدات، كل منها مخصصة للعمل على مهمة محددة، وفي نفس الوقت للسكة الحديد التي امتدت 246 كيلومترا، وسيكون ذلك الخط الرابط بين جنوب شرق الصين ووسط البلاد، وستجري القطارات بسرعة 200 كم في الساعة على السكة الجديدة.

وقال تشان داوسونغ، نائب مدير مجموعة تيشيغو للهندسة المدنية الصينية، المتخصصّة في بناء السكك الحديدية، إنّه تم الانتهاء من المشروع بسرعة، لأنّ العمال تم تنظيمهم من خلال 7 وحدات لمعالجة مهام مختلفة في وقت واحد.

وذكرت التقارير أنّ خط السكة الحديد سيكون قادراً على دعم القطارات التي تعمل بسرعة قصوى تبلغ 200 كم في الساعة.