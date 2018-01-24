شاهد: احتجاجات لهندوس في الهند على عرض فيلم مثير للجدل

كثفت جماعات يمينية هندوسية بالهند احتجاجها ضد عرض فيلم "بادمافات" في عدة ولايات (الأربعاء) غداة رفض المحكمة العليا السماح لبعض الولايات بفرض حظر على عرض الفيلم.

وأخذت الاحتجاجات ضد الفيلم منحى أكثر عنفا في وقت متأخر مساء الثلاثاء، حيث شهدت ولاية جوغارات بغرب البلاد أعمال تخريب قرب عدد من دور العرض السينمائي إلى جانب إضرام نيران في دراجات نارية حول مراكز تجارية تضم دور عرض.

وكثفت الشرطة تواجدها بعد انتشار الاحتجاجات، واضطرت إلى إطلاق رصاص لتفريق حشود ليل الثلاثاء فيما يتوقع استمرار الاحتجاجات في مناطق عدة قبل بدء عرض الفيلم الخميس.

وتتهم جماعات رافضة للفيلم مخرجه سانجاي ليلا بهانسالي بتشويه التاريخ من خلال تصوير حاكم مسلم على أنه "عشيق" الملكة بادمافاتي من قبيلة محاربين هندوسية تدعى راجبوت. وينفي صناع الفيلم الاتهام.

وقال راكيش سينغ بايس، من طائفة ساروا كشاتريا ماهاسابها، إن العشرات من المنتمين لطائفة راجبوت نظموا احتجاجات وحرقوا دمية لبهانسالي مساء الثلاثاء في ولاية تشاتيسغار وسط البلاد.