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التحقيق مع قس بالفلبين حوّل مذبح كنيسة إلى ساحة رقص

24/1/2018

قال مسؤولون في الكنيسة الكاثوليكية في الفلبين إن قسا يخضع للتحقيق بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يرقص أمام مذبح كنيسة في إقليم شمال البلاد.

وفي مقطع الفيديو، يظهر القس ولفريدو لوكاس وهو يرقص أمام المذبح الذي كان مضاء بأنوار مبهرة في إحدى الكنائس شمال العاصمة مانيلا.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن الرقص كان جزءا من حفل عيد ميلاده.

وقال مسؤول كنسي إن القس أعرب عن أسفه بسبب تلك الواقعة، بعد شكوى رواد الكنيسة.

وشكا رواد الكنيسة من أن الكنيسة لا يتعين استخدامها كمكان لتجمعات اجتماعية واحتفالات مثل حفل عيد الميلاد الذي أقامه القس.

وكان القس قد خطط أيضا لإقامة حفل في عيد الحب في العاشر من فبراير/ شباط المقبل داخل الكنيسة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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