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أمريكية ستصبح أول امرأة تلد وهي عضو في مجلس الشيوخ

تامي داكوورث عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي
تامي داكوورث عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي
24/1/2018

قالت تامي داكوورث عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إنها تنتظر مولودها الثاني وإنها ستصبح بذلك أول عضو بالمجلس تلد وهي في منصبها.

وكانت داكوورث، وهي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إيلينوي، طيارة سابقة في الحرس الوطني وفقدت ساقيها عندما أسقطت طائرتها في العراق عام 2004. وقالت صحيفة شيكاغو صان تايمز إنها تنتظر مولودتها الثانية في أواخر أبريل نيسان.

وأنجبت داكوورث (49 عاما) ابنتها أبيجيل في 2014 بينما كانت عضوا في مجلس النواب.

وقالت للصحيفة في مقابلة إنها وزوجها برايان بولسبي عانيا أثناء عملية التلقيح الصناعي وإنها أجهضت خلال حملتها في 2016 التي نجحت في إدخالها إلى مجلس الشيوخ.

وقالت "رغم صعوبة الموازنة بين الأمومة ومطالب العمل في مجلس النواب والآن مجلس الشيوخ فقد جعلني ذلك أكثر التزاما بأداء العمل".

ويضم مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد في عضويته 22 امرأة.

المصدر : رويترز
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