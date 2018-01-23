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منوعات|الفلبين

شاهد: نافورة من الحمم البركانية تندلع من بركان مايون بالفلبين

23/1/2018

اندلعت نافورة من الحمم البركانية من بركان مايون، الذي يعد أكثر براكين الفلبين نشاطا، في مشهد أثار إعجاب المواطنين، بقدر ما أثار ذعرهم.

وفرّ نحو 40 ألفا من القرويين من المناطق المحيطة بالبركان، ولجأوا إلى مراكز إخلاء.

وارتفعت نافورة الحمم البركانية نحو 700 متر في الهواء، بينما وصل الرماد البركاني إلى ارتفاع يقترب من 3 كيلومترات مساء الاثنين، وفقا لما أعلنه المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل.

وكان مشهد انفجار البركان ظهر الاثنين هو الأضخم منذ بدأ نشاط البركان قبل أكثر من أسبوع.

ورفعت السلطات مستوى التحذير من البركان إلى المستوى الرابع على مقياس من خمسة، وحذرت من أن النشاط العنيف للبركان قد يستمر لساعات أو أيام.

كما أعلنت السلطات توسيع منطقة الخطر إلى ثمانية كيلومترات من مركز البركان، وهو ما يتطلب إجلاء آلاف السكان من منازلهم.

المصدر : أسوشيتد برس
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