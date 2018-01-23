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شاهد: بدء موسم التزلج في لبنان بعد عاصفة ثلجية

23/1/2018

أخيرًا.. افتتح لبنان موسم التزلج هذا العام مطلع الأسبوع، بعد تأخر لأكثر من شهر عن العام الماضي.

وتدفق عُشاق التزلج على المنحدرات في مركز تزلج المزار في كفر دبيان التي تبعد نحو ساعة بالسيارة عن العاصمة اللبنانية بيروت.

وتساقط الثلوج قليل في لبنان منذ بدء الشتاء لكن مراكز ومنتجعات التزلج استبشرت خيرا بهبوب عاصفة ثلجية الأسبوع الماضي ليبدأ موسم التزلج الذي تستفيد منه كل المنطقة.

ويجتذب هذا الوقت من العام كثيرين لمنطقة جبال لبنان منعشا المنطقة ومعززًا اقتصادها.

ويجتذب مركز تزلج المزار مبتدئين ومحترفين على السواء حيث تتراوح منحدراته بين مستويات سهلة ومتقدمة، كما يجتذب الكثير من السائحين العرب الذين يزورون المنطقة كل عام للاستمتاع بمنحدراتها.

ويتمنى متزلجون محليون سقوط مزيد من الثلوج هذا الشهر لكي يستمر الموسم فترة أطول ويتسنى لهم الاستمتاع برياضتهم أكثر قليلًا هذا العام.

وعادة ما يستمر موسم التزلج في لبنان من منتصف ديسمبر/كانون الأول وحتى أوائل أبريل/نيسان.

المصدر : رويترز
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