استبعاد إبِل من مهرجان سعودي بسبب حقنها بالبوتوكس

استبعدت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل نحو 12 من الإبل من المشاركة في مسابقة المزايين لهذا العام لأن أصحابها استخدموا حقن البوتوكس لجعلها تبدو أكثر جمالا.

وتقوم أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة بتقييم حجم الشفاة والصدغ والرأس والركب للإبل.

ويهدف منظمو مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي يُنظم سنويا ويستمر شهرا، على تأكيد الجوانب التقليدية للتراث الثقافي السعودي.

وقال فواز الماضي، رئيس لجنة الحكام في مسابقة "مزايين الإبل" إن الجمل يعتبر رمزا من رموز المملكة العربية السعودية، كان قديما يشكل الغذاء والكساء والمركب والسيارة وكل شيء.

وتضم أنشطة المهرجان إلى جانب مسابقة جمال الإبل سباقات ومسابقات استعراض بجوائز مجمعة تبلغ نحو 213 مليون ريال سعودي (نحو 57 مليون دولار).

كما يُقام مزاد على هامش المهرجان تباع فيه الإبل النادرة بالملايين.

وقال فهد السميري، رئيس مؤسسة الملك عبد العزيز، إن الهدف من المهرجان هو إفساح المجال أمام المواطنين والمقيمين والزوار من خارج المملكة بأن ينظروا إلى شيء جديد عليهم وهو عالم الإبل، ثقافة الإبل، تراث الإبل، رياضة الإبل.