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اتهامات لممرض ألماني بقتل 97 شخصا

الممرض يخفي وجهه بملف لدى وصوله إلى المحكمة
الممرض يخفي وجهه بملف لدى وصوله إلى المحكمة
23/1/2018

قال الادعاء العام الألماني، الاثنين، إنه وجه اتهامات جديدة لممرض قاتل يقضي بالفعل عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل مريضيْن. ويتهمه الادعاء بقتل 97 شخصا آخرين بالحقن بعقاقير مميتة.

وفي حال إدانته سيصبح هذا الممرض الشخص الذي قتل أكبر عدد من الأشخاص في ألمانيا.

وأقر الرجل، الذي أشير إليه فقط باسم نيلز إتش، بأنه تعمد حقن المرضى في عيادتين بشمال ألمانيا بعقاقير مميتة ثم محاولة إنعاشهم لكي يظهر في صورة البطل.

وقال ممثلو الادعاء في مدينة أولدنبرغ بشمال ألمانيا إن تحقيقًا وتقارير اختبارات السموم أوضحت أن المتهم أعطى 35 شخصًا في عيادة في أولدينبرغ و62 شخصًا في عيادة في دلمنهورست القريبة أدوية تمثل خطورة على الحياة.

وأضاف ممثلو الادعاء أن المتهم كان يعلم بأن الأدوية التي يعطيها للمرضى قد تسبب أمراضًا تتراوح من احتمال عدم انتظام ضربات القلب والرجفان البطيني إلى انخفاض ضغط الدم.

وقال ممثلو الادعاء في بيان: "من وجهة النظر الادعاء العام فإن المتهم نيلز إتش أقر على الأقل ضمنيًا في كل القضايا بأن وفاة المرضى كانت بسبب تأثير العقاقير".

وتأتي الاتهامات الجديدة لتضاف إلى تهمتين بالقتل قامت محكمة في أولدنبرغ على أثرهما بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2015.

المصدر : رويترز
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