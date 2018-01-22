يخطف حافلة ركاب للذهاب إلى "ديسكو"

اعترف رجل أمام محكمة في ألمانيا باختطافه حافلة وعلى متنها أربعة ركاب للتوجه بها إلى صالة ديسكو.

ووجهت للرجل، 34 عاما، اتهامات بالتدخل الخطير في حركة النقل وسلب حرية أشخاص، وفي حال إدانته فإن من الممكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لعدة أعوام.

وحسب صحيفة الدعوى، هدد الرجل هدد السائق بسكين لإجباره على تغيير اتجاه الرحلة، ولم تسفر الواقعة التي حدثت في يوليو/ تموز الماضي عن إصابات.

وعند صالة الديسكو، نزل الرجل من الحافلة قبل ان يتم القبض عليه في وقت لاحق.

وكان الرجل قد هدد ركاب إحدى السيارات قبل واقعة الحافلة.

ويراجع خبير مدى مسؤولية الرجل عن فعلته نظرا لأنه يُعْتَقَد أنه كان تحت تأثير المخدرات حال وقوع الجريمة.