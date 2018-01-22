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البابا فرنسيس مازحًا: الراهبة النمامة.. إرهابية

االبابا فرانسيس يمزح في لقاء مع الراهبات المتأملات في بيرو
االبابا فرانسيس يمزح في لقاء مع الراهبات المتأملات في بيرو
22/1/2018

أضفى البابا فرنسيس جوا من المزاح خلال لقائه مع راهبات منعزلات حصلن على إذن خاص للخروج من أديرتهن لرؤيته في اليوم الأخير من زيارته لبيرو.

وتحدث البابا (الأحد) إلى نحو 500 راهبة معروفات باسم "المتأملات" وهن اللائي لا يغادرن أديرتهن إلا نادرًا.

وحث البابا الراهبات على عدم الانسياق للنميمة في أديرتهن وقارنها "بالإرهاب" وهو أمر يقوله مرارًا للقساوسة والراهبات في أسفاره حول العالم.

وقال البابا "هل تعرفن ماذا تكون الراهبة النمامة؟… إرهابية"، ما أثار ضحك الراهبات مجددًا.

وتابع قائلا: "لأن النميمة مثل القنبلة. أحدهم يلقيها وتتسبب في دمار ثم يسير في هدوء. لا لوجود راهبات إرهابيات! لا للنميمة..  واعلمن أن أفضل علاج للنميمة هو عض اللسان".

ولإضفاء صبغة محلية على مناشدته مزح البابا قائلا إن الراهبات النمامات أسوأ من "إرهابيي أياكوتشو".

وكانت مدينة أياكوتشو في قلب انتفاضة حركة الدرب المضيء الماوية التي رفعت السلاح في وجه الدولة في صراع تسبب في سقوط 69 ألف شخص بين قتيل وجريح في الثمانينات والتسعينات.

لكن البعض في بيرو لم يجدوا طرافة في تعليقات البابا ووصفها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "جارحة ومهينة".

المصدر : رويترز
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