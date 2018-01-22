اصطدام قطار بحاجز في سيدني وإصابة 16 شخصا

أصيب نحو 16 شخصًا إثر اصطدام قطار بحاجز في مدينة سيدني الأسترالية (الاثنين).

ولم يتضح السبب في وقوع الحادث بمحطة "ريتشموند" شمال غربي المدينة، وفقا للشرطة.

وذكرت أن بعض المصابين تلقى العلاج على يد مسعفين في حديقة مجاورة.

وقال ستيف فو، القائم بأعمال رئيس هيئة إسعاف نيو ساوث ويلز، للصحفيين إن 15 من الجرحى نقلوا إلى مستشفى، حيث يعاني معظمهم من آلام في الرقبة والظهر.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية اقتحام القطار الحواجز الموجودة في نهاية خط السكك الحديدية في ريتشموند الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا شمال غربي وسط سيدني.

وقال كريس براي المتحدث باسم الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز إنه تعين نقل خمسة أشخاص للعلاج في المستشفى كما أصيب عشرة آخرون بجروح أقل خطورة على الرغم من احتمال ارتفاع هذه الأعداد.

وقالت شركة نيو ساوث ويلز ترينز على تويتر إن القطار اصطدم بحاجز في نهاية الخط. وأظهرت مشاهد تلفزيونية القطار وهو قائم على القضبان وعدم حدوث انبعاجات في عرباته.