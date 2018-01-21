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طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل خطر إصابة الأمهات بالسكري

21/1/2018

أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى أن طول فترة الرضاعة الطبيعية مرتبط بتراجع خطر إصابة الأمهات بمرض السكري حتى بعد عشرات السنين.

وبذلك أصبح الآن لدى الأمهات اللائي يرضعن أولادهن سبب آخر لمواصلة ذلك مادام في وسعهن القيام به.

وأوصى أطباء الأطفال بألا ترضع الأمهات أولادهن إلا بشكل طبيعي حتى يصبح عمرهم ستة أشهر على الأقل لأن ذلك يحد من خطر إصابة الرضع بأي عدوى في الأذن والجهاز التنفسي والموت المفاجئ للرضع والحساسية والبدانة والسكري.

وينصح الأطباء الأمهات بمواصلة الرضاعة الطبيعية لمدة عام على الأقل وهي عادة ربطتها دراسات سابقة بالحد من خطر الإصابة بالاكتئاب والبدانة وأنواع معينة من السرطان.

ومن أجل هذه الدراسة فحص الباحثون بيانات 1238 أما لم يكن مصابات بالسكري في البداية. وخلال الخمسة والعشرين سنة التالية أصيبت 182 امرأة بالسكري.

وقل احتمال الإصابة بالسكري بنسبة 48% لدى الأمهات اللائي أرضعن أولادهن بشكل طبيعي لمدة ستة أشهر على الأقل بالمقارنة بالأمهات اللائي لم يرضعن أولادهن بشكل طبيعي مطلقًا.

وقالت أريكا جوندرسون من قسم الأبحاث بشركة كايزر بيرماننت في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية "قد تكون هناك فوائد صحية للنساء من الرضاعة الطبيعية أكبر مما كان معروفًا من قبل".

المصدر : رويترز
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