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البلوغ المبكر للفتيات يزيد خطر إصابتهن بأمراض القلب والجلطة الدماغية

21/1/2018

أوضحت دراسة بريطانية أن الفتيات اللائي يحضن قبل سن الـ12 ربما يزيد خطر إصابتهن بأمراض القلب والجلطة الدماغية في مرحلة لاحقة من حياتهن بالمقارنة بنظيراتهن اللائي تأخر الحيض لديهن.

ومن أجل هذه الدراسة قام باحثون بمراجعة بيانات أكثر من 500 ألف بالغ في منتصف العمر ليس لهم تاريخ من أمراض القلب ومن بينهم 267 ألف امرأة.

وتابع الباحثون نصف المشاركين لسبع سنوات على الأقل وخلال هذه الفترة أصيب نحو تسعة آلاف رجل وامرأة بمرض في القلب أو واجهوا أزمة قلبية أو جلطة دماغية.

وأشارت البيانات إلى أن هؤلاء النسوة قد بدأن في الحيض بشكل نمطي في سن 13 عامًا.

وزاد احتمال إصابة النساء اللائي بدأ الحيض لديهن قبل بلوغهن 12 عامًا بمرض في شرايين القلب بنسبة 10% بالمقارنة مع النساء اللائي بدأ حيضهن عند سن الثالثة عشرة أو أكثر.

وقالت ساني بيترز التي شاركت في إعداد الدراسة وهي من معهد جورج للصحة العالمية بجامعة أوكسفورد في بريطانيا إن البدانة قد تفسر بعضا من هذه الصلة.

وقالت إن الدراسات السابقة ربطت بين البلوغ المبكر والبدانة في كل من الأطفال والبالغين.

وأضافت ساني "لكن لا توجد صلة مباشرة".

وتابعت "نتائجنا تثبت أن خطر الإصابة بأمراض شرايين القلب تزيد بالنسبة للنساء اللائي يتمتعن بأوزان صحية والنساء الزائدات في الوزن أو البدينات وهو ما يشير إلى حاجتنا لمزيد من الأبحاث لفهم الصلة بين حدوث أول طمث مبكر وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية في مرحلة لاحقة".

وقال الباحثون في دورية القلب على الإنترنت إن عوامل أخرى تتعلق بالصحة الإنجابية تؤثر على ما يبدو على خطر الإصابة بأمراض القلب في النساء.

ووجدت الدراسة أن النساء اللائي انقطع الطمث لديهن مبكرا قبل سن السابعة والأربعين زاد لديهن خطر الإصابة بأمراض شرايين القلب بنسبة 33% وزاد احتمال إصابتهن بجلطة دماغية بنسبة 42% بالمقارنة مع النساء اللائي انقطع طمثهن في وقت متأخر عن ذلك.

وأشارت الدراسة إلى وجود صلة بين تاريخ المرأة في الإجهاض وزيادة خطر الإصابة بأمراض شرايين القلب مع ارتباط كل حالة إجهاض بزيادة نسبتها 6% في احتمال الإصابة بمشكلات في القلب.

المصدر : رويترز
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