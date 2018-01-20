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فرنسا تنعي "بابا فن الطهي" بول بوكوز

الطاهي الفرنسي الشهير بول بوكوز
الطاهي الفرنسي الشهير بول بوكوز
20/1/2018

نعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الطاهي الشهير بول بوكوز، الملقب بـ "بابا فن الطهي" الذي توفي عن عمر ناهز 91 عاما، ووصفه بأنه "تجسيد للمطبخ الفرنسي".

وقال ماكرون: "اسمه وحده، (بوكوز)، لخص فن الطهي الفرنسي فيما يتعلق بسخائه واحترامه للتقاليد وكذلك في إبداعه".

واحتفظ بوكوز بتقييم ثلاث نجوم في دليل ميشلان للمطاعم دون انقطاع منذ عام 1965 في مطعم بول بوكوز في بلدة كولونيي-او-مونت-أور المجاورة لليون التي ينحدر منها. وكان بوكوز اسما بارزا في حركة "نوفيل كوزين" المطبخ الجديد.

وكان بوكوز يتجنب استخدام الصلصات وأنواع الحساء الثقيلة لاختزال وقت الطبخ الطهي.

وقال الطاهي ماتيو فاناي الذي يعمل في مطعم "لا مير برازييه" الحاصل على نجمتين ويقع في ليون، حيث عمل بوكوز في شبابه لقناة "بي إف إم تي في" إن بوكوز شدد على أهمية المنتج حيث كان يقول: "المنتج دائما وأبدا".

واسترجع فاناي إلى ذاكرته شيئا من كلام بوكوز: "كان يقول دائما، سمعته يقول.. الطهي [أو المطبخ] ليس حديثا، ولا كلاسيكيا، الطهي لابد أن يكون جيدا".

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم، العمدة السابق لمدينة ليون لفترة طويلة: "السيد بول كان فرنسا.. البساطة والكرم. التميز وفن الحياة، رحل عن عالمنا بابا الطهي".

وقال الطاهي مارك فيرا: "كان شخصا أخرج الطباخين من المطبخ وقال لهم: إنكم تديرون المطعم، لابد أن تخرجوا وتشاهدوا الزبائن".

وكان بوكوز سفيرا للمطبخ الفرنسي في الخارج، وقام بعدة رحلات حول العالم.

وكتب الرئيس ماكرون عنه: "حتى هذه الأيام الأخيرة لم يتوقف عن نقل خبرته وتدريب الأجيال الجديدة والنظر إليهم بعين أبوية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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