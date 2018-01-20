شاهد: مجموعة شبابية بريطانية مسلمة تنشئ مجلة تعرض إبداعاتهم

أنشأت مجموعة من شباب الفنانين البريطانيين المسلمين مجلة جديدة تعرض أعمالا من مجتمعهم، بغرض توفير منصة تشتد الحاجة إليها لزملائهم الفنانين.

ورصد المؤسسون عدم وجود منصة لفناني مجتمعهم، لذلك قرروا صنع تلك المنصة بأنفسهم وأنشأت هذه المجموعة مجلة مطبوعة مستقلة لعرض مختلف الأعمال، وفي هذه الليلة – 15 يناير – تم إطلاق العدد الثاني من مجلتهم في العاصمة البريطانية لندن.

والمجلة مليئة بالمقالات والصور الفوتوغرافية والشعر والكتابة الخيالية والرسوم المزخرفة، وتم تجميع هذه الأعمال من قبل (مجموعة خضر) وهي مجموعة من الشباب تنبض أصابعهم بالإبداع.

وتتلقى مجلة "خضر كوليكتيف" الأعمال من كافة أنحاء المملكة المتحدة، وفضلا عن قدرتهم على الحصول على نسخة من المجلة، يجرى استقبال الضيوف في معرض للتصوير الفوتوغرافي.

تجمعت "المجموعة الشبابية " من خلال شبكات متنوعة مثل السياسة الطلابية، ومن ثم أدركوا أن لديهم اهتمامات مشتركة، وتعد فعالية إطلاق العدد الثاني فرصة للأشخاص من كافة الخلفيات للاجتماع معا وتكوين علاقات أوثق.

وتتطلع المجموعة الشبابية القائمة على المجلة، على وجه الخصوص إلى مساعدة الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات المهمشة.

ولا يأخذ أفراد المجموعة أي أموال لأنفسهم ولكنهم يدفعون رسوما لكل مساهم مقابل نشر أعمالهم في المجلة – وهو أمر مهم بالنسبة للفنانين المتعثرين، وتأمل المجموعة في مواصلة إصدار المزيد من الأعداد – طالما كان هناك أشخاص يبدعون.

وتتواصل الليلة الإبداعية المصاحبة للإصدار الثاني من المجلة بكل أنواع العروض، من الكلمة المنطوقة إلى قراءة الكتب، ويجلب كل شخص أسلوبه الخاص المتنوع ويعرضه على الجمهور.

ويؤكد شباب المجموعة أن التقاليد الإسلامية غنية بالفنون ومن ضمنها الموسيقى، ويعربون عن اعتقادهم بأن هذا الأمر " فُقد في مكان ما " ويبدون حماسة كبيرة للقيام والتشجيع على هذا النوع من الإحياء الفني.