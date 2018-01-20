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شاهد: طالب هندسة يصمم ذراع روبوتية تلعب الموسيقى

20/1/2018

دفع الشغف الشديد بالموسيقى، طالب هندسة بولندي إلى ابتكار "ذراع روبوتية" تقوم بالعزف على عدة آلات موسيقية بطريقة فيها الكثير من المهارة.

وجسيتش سويتالا، الطالب في جامعة العلوم والتكنولوجيا في كراكوف ببولندا، ابتكر الروبوت الاصطناعي "ستاسيك" والذي يرافقه في كل بروفاته الموسيقية ويساعده بالعزف.

والروبوت يلعب بلوحة المفاتيح ويدق الطبول، في وقت يعزف فيه مبتكره "سويتالا" على الكمان.

سويتالا، الذي هو أيضا خريج مدرسة الموسيقى، وكان يعزف على الكمان لمدة 13 عاما، اجتاز امتحاناته في الجامعة أمس الجمعة وأصبح مهندسا.

أستاذ سويتالا، المشرف عليه في كلية الهندسة، ثمن عاليا موهبة تلميذه الموسيقية وقال عن إنه "طالب فريد" مؤكدا أن عمله المبدع أضاف " لونا جميلا " إلى الحياة الجامعية.

المصدر : رويترز
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