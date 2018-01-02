مُسن ينجو بحياته رغم مرور قطار فوقه

أنقذت العناية الإلهية حياة مسن محظوظ في مقاطعة أوبرفرانكن جنوبي ألمانيا بشكل لا يُصدق، حيث مر قطار فوقه، ولكنه ظل على قيد الحياة!

وذكرت الشرطة في ولاية بافاريا التي توجد بها المقاطعة، الاثنين، أن الرجل المسن (87 عامًا) تعثر على قضبان أحد خطوط السكك الحديدية، ومر قطار فوقه، إلا أنه نجا وظل على قيد الحياة.

وكان الرجل المسن يحاول عبور مسار السكة الحديدية بمساعدة مشايته، ولكنه تعثر وسقط على القضبان، ولم يستطع النهوض بنفسه.

وفي هذا الوقت اقترب قطار، ورأى سائقه الرجل، وحاول فورًا استخدام نظام الكبح السريع، إلا أن القطار تجاوز الرجل ولم يقف إلا فوقه.

وبحسب الشرطة وقوات الإنقاذ، لم يصب الرجل سوى بسحجات بسيطة على الأذرع والأيدي!