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منوعات|الإمارات

مصمم "دبي فريم": هذا أكبر مبنى مسروق على الإطلاق

2/1/2018

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا عن الجدل الدائر حول أحدث المعالم السريالية في الإمارات وهو "دبي فريم" أو برواز دبي.

ويرتفع المبنى 50 طابقا بما يكون أعلى إطار صورة في العالم.

ونقلت الصحيفة لمصمم المبنى للمعماري المكسيكي فرناندو دونيس قوله "هذا أكبر مبنى مسروق على الإطلاق".

واتهم دونيس بلدية دبي بسرقة عمله بعد أن فاز تصميمه المقترح للإطار في مسابقة عالمية عام 2008 لتقديم رمز معماري يروِّج للوجه الجديد لدبي.

وقد شارك في المسابقة نحو 900 مشروع من مختلف أنحاء العالم، وحصل المصمم حينها على مائة ألف دولار كجائزة، ويقول إنه تسلم بعد فترة قصيرة عقدا من بلدية دبي يحدد مشاركته في دور استشاري فقط، ويطلب منه التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للتصميم وعدم زيارة موقع بنائه، فرفض توقيع العقد، غير أن البلدية مضت في تنفيذ المشروع مع مكتب استشاري آخر.  

ورفع المصمم دونيس دعوى قضائية في أمريكا، واتهم محاميه إدوارد كلاريس الإمارات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية واصفا ما حدث بأنه يمثل أعلى أشكال الغطرسة، مشيرا إلى أن الإمارات تقول إنها دولة تحترم الملكية الفكرية، لكنها تنتهك حقوق الطبع والنشر بشكل صارخ، على حد قوله.

وأوضح أن النظام القانوني في دبي يجعل من المستحيل مقاضاة بلدية دبي ما لم تمنحك البلدية سلطة مقاضاة هؤلاء الأشخاص، قائلا: "إنهم يمنحون أنفسهم حصانة السيادية ضد أي دعوى قضائية".

المصدر : الجزيرة + صحف أجنبية
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