شاهد: ثورة الزراعة المائية توفر فرص العمل والمنتجات الطازجة

تبنت منظمات للتنمية في جنوب أفريقيا مبادرة ترمي لإيجاد فرص للشباب وفي نفس الوقت تزويد مؤسسات تتمركز في المدينة بمنتجات زراعية طازجة.

وعمدت المنظمات إلى تشجيع الشباب والمزارعين الحضريين للانضمام إلى " ثورة الزراعة المائية" والمتمثلة في زراعة الأعشاب والمحاصيل الأخرى على أسطح المنازل في المدن الحضرية في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وتتيح هذه التقنية للمرء أن يزرع المحاصيل باستخدام حلول المغذيات الذائبة في الماء بدلا من التربة، حيث توضع النباتات في أنابيب يتم من خلالها ضخ الماء والمواد المغذية طوال اليوم، وتساعد التقنية المزارعين على الاستفادة من المساحات المحدودة لزراعة المحاصيل.

وانخرط "نهلانهلا مباتي" أحد الشباب المستهدفين في المشروع، وهو من بين مجموعة من المزارعين في البلاد الذين يزرعون الأعشاب والمحاصيل الأخرى على أسطح المنازل في المدن الحضرية.

ومشروع الشاب مباتي جزء من البرنامج الذي تديره منظمات مختلفة تهدف لتوفير المزيد من المنتجات الزراعية المتاحة في المدينة الداخلية وتوفير فرص العمل لرجال الأعمال الذين يرغبون في المزرعة ولكن ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الأرض.

ويقول الباحثون إن ارتفاع أسعار الأغذية يمكن معالجته من خلال الزراعة المائية، وذلك بتوفير المزيد من الأغذية محليا بدلا من الاعتماد على المنتجات القادمة من المناطق الزراعية، وقد تم بالفعل تحديد حوالى 100 مبنى حيث ستقام مزارع مماثلة في المدينة.

مزرعة مباتي قادرة على إنتاج أكثر من 100 كيلوغرام من الريحان خلال 21 يوما، ويتم تزويد العديد من المطاعم بمنتجات مزرعته والتي يعمل على توسيعها وزيادة الأيدي العاملة بها وذلك بتشغيل عدد من العمال.

وابتدرت البرنامج منظمة تعنى بتشغيل الشباب وتقدم الدعم المالي والمشورة الفنية لرواد الأعمال الشباب من الخلفيات المحرومة، والذين لديهم أفكار مبتكرة.