شاهد: أطفال مصابون بالتوحد يبدعون في التعبير عن أنفسهم بـ"الرسم"

تولى أربعة من رسامي الكاريكاتير بالأردن مهمة تدريب أطفال مصابين بالتوحد على الرسم في العاصمة عمّان الأسبوع الماضي وذلك بهدف تمكينهم من التعبير عن أنفسهم.

وعادة ما يعاني أطفال التوحد، وهو اضطراب نمو عصبي، من ضعف عن التفاعل الاجتماعي ونقص في مهارات التواصل مع الآخرين.

ووقف رسامو الكاريكاتير، الذين استعدوا بأقلام تلوين وشغف بالرسم، إلى جوار الأطفال لإرشادهم بشأن كيفية إبداع أشكال مختلفة من الفن أثناء التدريب الذي نُظم تحت رعاية جمعية رعاية وتأهيل مبدعي التوحد في عمان يوم الثلاثاء الماضي.

وقال يوسف ضمرة رئيس الجمعية إن أطفال التوحد يحتاجون رعاية واهتماما ليتمكنوا من إظهار موهبتهم للمجتمع.

وأضاف "معروف عند أطفال التوحد قدرات في مجال الرياضيات والرسم والقراءة والكتابة، وهذا يُعد من أحد الأمور التي يمكن لأطفال التوحد أن يبدعوا فيها، لكن هذه حاجة إلى رعاية وبحاجة إلى توظيف واستمرارية معهم لإخراج هذه المواهب وتوظيفها بشكل احترافي بشكل أكبر".

وأرشد رسامون منهم عماد حاج أكثر من 25 طفلا، خلال ورشة عمل استمرت يومين، عن كيفية الرسم ببساطة بدءًا بتتبع أكفهم على اللوحة ثم رسم طيور وفراشات.

ووصف عماد حجاج فن الكاريكاتير بأنه "أداة مساعدة" لأطفال التوحد.

وعبر أولياء أمور أطفال شاركوا في المهمة عن سعادتهم بها موضحين أن هذه الأنشطة تسهم في تعزيز استقلالية أبنائهم.

وتساعد جمعية رعاية وتأهيل مبدعي التوحد، التي تأسست عام 2015، الآباء وأطفالهم المبتلين بالتوحد على التأقلم مع ظروفهم.