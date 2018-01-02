البث الحي
منوعات|الأردن

شاهد: أطفال مصابون بالتوحد يبدعون في التعبير عن أنفسهم بـ"الرسم"

2/1/2018

تولى أربعة من رسامي الكاريكاتير بالأردن مهمة تدريب أطفال مصابين بالتوحد على الرسم في العاصمة عمّان الأسبوع الماضي وذلك بهدف تمكينهم من التعبير عن أنفسهم.

وعادة ما يعاني أطفال التوحد، وهو اضطراب نمو عصبي، من ضعف عن التفاعل الاجتماعي ونقص في مهارات التواصل مع الآخرين.

ووقف رسامو الكاريكاتير، الذين استعدوا بأقلام تلوين وشغف بالرسم، إلى جوار الأطفال لإرشادهم بشأن كيفية إبداع أشكال مختلفة من الفن أثناء التدريب الذي نُظم تحت رعاية جمعية رعاية وتأهيل مبدعي التوحد في عمان يوم الثلاثاء الماضي.

وقال يوسف ضمرة رئيس الجمعية إن أطفال التوحد يحتاجون رعاية واهتماما ليتمكنوا من إظهار موهبتهم للمجتمع.

وأضاف  "معروف عند أطفال التوحد قدرات في مجال الرياضيات والرسم والقراءة والكتابة، وهذا يُعد من أحد الأمور التي يمكن لأطفال التوحد أن يبدعوا فيها، لكن هذه حاجة إلى رعاية وبحاجة إلى توظيف واستمرارية معهم لإخراج هذه المواهب وتوظيفها بشكل احترافي بشكل أكبر".

وأرشد رسامون منهم عماد حاج أكثر من 25 طفلا، خلال ورشة عمل استمرت يومين، عن كيفية الرسم ببساطة بدءًا بتتبع أكفهم على اللوحة ثم رسم طيور وفراشات.

ووصف عماد حجاج فن الكاريكاتير بأنه "أداة مساعدة" لأطفال التوحد.

وعبر أولياء أمور أطفال شاركوا في المهمة عن سعادتهم بها موضحين أن هذه الأنشطة تسهم في تعزيز استقلالية أبنائهم.

وتساعد جمعية رعاية وتأهيل مبدعي التوحد، التي تأسست عام 2015، الآباء وأطفالهم المبتلين بالتوحد على التأقلم مع ظروفهم.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)