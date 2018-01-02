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بالفيديو: جبال يلدز التركية تكتسي بالثلوج في مشهد ساحر

2/1/2018

مع تساقط الثلوج، اكتست سفوح جبال يلدز التركية، بحلتها البيضاء الجديدة في لوحة خلابة من المناظر الطبيعية تزيدها جمالا، أشجار الصنوبر والبلوط التي تعانق سفوح الجبال.

جبال يلدز المطلة على سواحل البحر الأسود بولاية قريق قلعة شمالي غربي تركيا، تقع وسط غابات "إسترانجالار" التي تعتبر الأكثر اكتظاظاً بالأشجار في تركيا، حيث عكس تساقط الثلوج بالمنطقة أجواء الخريف والشتاء معاً.

وقال مدير الثقافة والسياحة بالولاية "نجمي أسان" إن الكثير من السُياح الأتراك والأجانب يتدقفون إلى المنطقة لمشاهدة المناظر الخلابة لجبال يلدز وغابات إسترانجالار.

وأشار إلى أن سحر جبال يلدز والغابات تبعث الاسترخاء والطمأنينة في نفوس القادمين إلى المنطقة التي تملك مناظر جمليه قل نظيرها.

بدوره، قال مراد دنيز، مدير شعبة الحدائق الوطنية وحماية الطبيعة في ولاية قريق قلعة، إن جبال يلدز تكتسي جمالاً مختلفاً في كل موسم.

وأوضح أن سلسلة جبال يلدز تمتد من إسطنبول وصولاً إلى بلغاريا، مبيناً أن الجبال تضم نظاما بيئيا غنيا جداً.

المصدر : الأناضول
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