شاهد: لحظة انهيار جسر معلق في كولومبيا

نشرت السلطات في كولومبيا مقطعا مصورا يظهر لحظة انهيار جسر معلق مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وقتل 10 من عمال البناء في حين أُصيب خمسة آخرون عندما انهار جسر تحت الإنشاء خارج العاصمة بوغوتا في وسط البلاد قبل أيام.

وأظهرت اللقطات، التي صورتها كاميرات المراقبة، العمال وهم يجرون أعمالا فوق الجسر قبل أن تسقط أجزاء منه في الوادي السحيق.

وكان من المقرر أن يكون الجسر جزءا من طريق سريع يربط العاصمة بوغوتا بمدينة فيلافيسنسيو. ولم يكن الجسر مفتوحا لاستخدام الجمهور وقت الحادث.

وقالت سلطات الدفاع المدني إن العمال كانوا يعملون على نظام تصريف المياه عندما انهار الجسر.

وقال مسؤولون إنه تم فتح تحقيق بشأن سبب انهيار الجسر.