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منوعات|كولومبيا

شاهد: لحظة انهيار جسر معلق في كولومبيا

19/1/2018

نشرت السلطات في كولومبيا مقطعا مصورا يظهر لحظة انهيار جسر معلق مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

وقتل 10 من عمال البناء في حين أُصيب خمسة آخرون عندما انهار جسر تحت الإنشاء خارج العاصمة بوغوتا في وسط البلاد قبل أيام.

وأظهرت اللقطات، التي صورتها كاميرات المراقبة، العمال وهم يجرون أعمالا فوق الجسر قبل أن تسقط أجزاء منه في الوادي السحيق.

وكان من المقرر أن يكون الجسر جزءا من طريق سريع يربط العاصمة بوغوتا بمدينة فيلافيسنسيو. ولم يكن الجسر مفتوحا لاستخدام الجمهور وقت الحادث.

وقالت سلطات الدفاع المدني إن العمال كانوا يعملون على نظام تصريف المياه عندما انهار الجسر.

وقال مسؤولون إنه تم فتح تحقيق بشأن سبب انهيار الجسر.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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