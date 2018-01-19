شاهد: بوتين يغوص في مياه بحيرة متجمدة

وسط أجواء شديدة البرودة، تجرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كل ملابسه عدا لباس البحر وغاص في مياه بحيرة متجمدة احتفالا بعيد الغطاس حسب الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

وعرض التلفزيون الرسمي الروسي صورا لبوتين وهو يسير وسط جليد بحيرة سيليغر على بعد حوالي 400 كيلومتر شمالي موسكو، مرتديا معطفا من الفراء وحذاء شتويا طويل الرقبة.

وبعد أن خلع معطفه وحذاءه، نزل بوتين، 65 درجة، درجات سلم خشبي إلى فتحة من الماء وسط جليد البحيرة ثم غطس بجسمه تحت الماء قبل أن يخرج رأسه.

وكانت درجة الحرارة في ذلك الوقت حوالي ست درجات مئوية تحت الصفر.

ونشأ بوتين، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه في انتخابات رئاسية ستجري يوم 18 مارس آذار، في فترة الحكم الشيوعي حين لم تكن ممارسة الشعائر الدينية في العلن أمرا مقبولا.

وعندما أصبح رئيسا، دأب بوتين على حضور الاحتفالات الدينية الأرثوذكسية ومنح الكنيسة صوتا مسموعا في المجتمع.

وسجل الزعيم الروسي رقما قياسيا في الظهور متجردا من ملابسه العلوية لإظهار لياقته البدنية.

وفي أغسطس آب الماضي، التقطت له صور بدون ملابسه العلوية بينما كان يصطاد في بحيرة جبلية في سيبيريا. وفي أغسطس آب 2009 التقطت له صور وهو عاري الصدر يمتطي جوادا خلال عطلة في هذه المنطقة المعروفة بطقسها شديد البرودة.