شاهد: أديداس تبيع 500 حذاء رياضي يتيح استخدام وسائل المواصلات مجانا

بات عشرات الأشخاص في ألمانيا أربع ليال أمام المتاجر، من أجل الظفر بحذاء رياضي نادر تم تصميمه وإنتاجه بالتعاون بين شركة أديداس وهيئة مواصلات برلين.

وتم تصميم الحذاء في الذكرى التسعين لتأسيس الهيئة.

ويحمل الحذاء تذكرة لركوب المواصلات العامة في العاصمة لمدة عام كامل، وتم تصميمه بألوان مترو أنفاق برلين، وأنتج منه خمسمئة حذاء فقط.

ويقول أحد أولئك الذين كافحوا لشراء الحذاء الجديد "قضيت أربعة أيام متتالية، وبالرغم من البرد القارس ورغم أن لدي تذكرة طالب، فقد رأيت أنه من المهم عندما يأتي مراقب التذاكر أن أخبره بأن التذكرة في حذائي".

ومن سوء حظ هؤلاء المولعين بالحذاء أن الثلوج تساقطت في الليلة التي سبقت فتح المتاجر.