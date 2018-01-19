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سيارة تدهس المصطافين على شاطئ في البرازيل (فيديو)

19/1/2018

قالت الشرطة البرازيلية إن سائق سيارة اقتحم شاطئ كوباكابانا الشهير بعدما فقد السيطرة على سيارته، ودهس المصطافين؛ ما أدى إلى إصابة 15 شخصا على الأقل ومقتل رضيع.

ووفقا لقناة غلوبو التلفزيونية، فقد سائق السيطرة على سيارته وسار بها فوق رصيف الشاطئ الشهير نحو الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي (10:30 مساء تقريبا بتوقيت غرينتش).

ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أشرفت الشرطة على نقل السيارة المتسببة في الحادث.

وذكرت قناة غلوبو في تقرير لها أن الشرطة احتجزت سائق السيارة البالغ من العمر 41 عاما. ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام برازيلية، فقد زعم السائق أنه أصيب بنوبة صرع أثناء القيادة مما أدى لفقدانه السيطرة على سيارته.

وكان رصيف شاطئ كوباكابانا مكتظا بالمصطافين أثناء الحادث الذي وقع في فصل الصيف الحار حاليا في البرازيل.

المصدر : وكالات
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