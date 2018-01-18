شاهد: تسمية مولود حيوان "أكاب" في لندن باسم خطيبة الأمير هاري

احتفل العاملون في حديقة حيوان لندن، بالزفاف الملكي المقبل بتسمية حيوان "أكاب" مولود حديثًا، باسم خطيبة الأمير هاري الأمريكية.

ومن المقرر أن تتزوج ميغان ماركل من الأمير البريطاني في احتفال في قلعة ويندسور في 19 مايو/أيار.

وولد الحيوان الذي أطلق عليه اسم ميغان في ديسمبر/كانون ثان وبات الأكثر تفضيلًا لدى زوار حديقة حيوان لندن.

ورأى العاملون في الحديقة أن قدوم ميغان إلى حديقة الحيوان فرصة لزيادة الوعي بحيوان "أكاب" وهو من الأنواع المهددة بالانقراض.

والأكاب هو حيوان ثديي ينتمي لعائلة الزرافة، موطنه الأصلي في منطقة أفريقيا الوسطى، وأثار الأكاب حيرة العلماء بسبب جسمه الغريب، فشكله مزيج من الزرافات والحمير الوحشية.