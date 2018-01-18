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منوعات|الفاتيكان

شاهد: بابا الفاتيكان يزوج مضيفان على متن طائرته في الجو

18/1/2018

على ارتفاع 36 ألف قدم وفي أول احتفال من نوعه على متن الطائرة البابوية، قام بابا الفاتيكان البابا فرنسيس بتزويج مضيف ومضيفة خلال رحلته بين مدينتين في تشيلي.

وأجرى البابا مراسم زواج موجزة في مقدمة طائرته وشهد على المراسم إغناسيو سويتو رئيس شركة لاتام للطيران الذي كان على متن الرحلة.

وأبلغت باولا بودست رويز، 39 عاما، وكارلوس سويفاردي ألوريجا، 41 عاما، البابا أنهما أقاما مراسم زواج مدني قبل ثمانية أعوام وكانا يجهزان بعدها لحفل زفاف كنسي لكنه ألغي بسبب تضرر كنيستهما في سانتياغو في زلزال عام 2010.

وقال سويفاردي للصحفيين بعد الزواج على متن الطائرة "أبلغناه أننا زوجان ولدينا طفلتان وأننا نود الحصول على مباركته. لكن كانت المفاجأة أنه سألنا إن كنا قد تزوجنا أيضا داخل كنيسة".

وشرح الزوجان للبابا فرنسيس كيف أضر الزلزال بالكنيسة التي تمنيا الزواج فيها.

وقالت بودست رويز "سألنا: أتريدان أن أزوجكما؟ متأكدان من ذلك؟".

المصدر : رويترز
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