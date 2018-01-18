شاهد: الصوفيون يحتفلون بمولد سيدنا الحسين في القاهرة

يتجمع الآلاف في القاهرة سنويا للاحتفال بمولد سيدنا الحسين، حفيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ويتمايل الصوفيون في الاحتفال بمولد الحسين، معتقدين أن ذلك يقربهم إلى الله.

ومولد الحسين أحد أكبر التجمعات السنوية التي تجتذب الكثيرين من أتباع الصوفية.

ويأتي المولد هذا العام بعد هجوم نوفمبر/تشرين ثان الذي استهدف مسجدا صوفيا في شبه جزيرة سيناء المصرية المضطربة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم 27 طفلا، وإصابة 128 آخرين.

بيد أن الصوفيين خرجوا هذا الأسبوع لإحياء ذكرى مولد الحسين.

ويشهد هذا الاحتفال ابتهالات دينية وقصائد وأطعمة مجانية للجميع وموسيقى.

ويأتي الناس من جميع أرجاء مصر للمشاركة في الاحتفال، ويشهد ضريح الحسين ازدحامًا كبيرًا.

محمد الدسوقي، أحد المشاركين في المولد، يقول إن أفضل شيء في الاحتفالات الصوفية هي أنها تجمع الناس وتساعدهم في التغلب على خلافاتهم.

ويوجد في مصر ملايين الصوفيين، إذ تفيد احصائيات غير رسمية بأن عددهم يبلغ نحو 15 مليون شخص. وهناك 17 طريقة صوفية.

وتنتشر أضرحة أئمة الصوفية في مختلف أرجاء البلاد وتجتذب موالدهم ملايين المصريين.

ويمارس الكثيرون تقاليد كالتمايل وترديد الابتهالات الدينية التي يعتقدون أنها تقربهم إلى الله.

كما ينشط هؤلاء في الأعمال الخيرية وتوفير الطعام والضيافة للفقراء.

وبالرغم من أنهم يرفضون السياسة والمسائل الدنيوية، فإن الصوفيين يتعرضون دائما لهجوم من قبل السلفيين الذين يعتبرونهم زنادقة وينددون بطقوسهم باعتبارها "بدعة".