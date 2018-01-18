شاهد: الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال تشخيص أمراض القلب

أحدث باحثون في جامعة أكسفورد ببريطانيا ثورة في طريقة التي تشخيص أمراض القلب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

واستعان مستشفى أكسفورد ببرنامج ذكاء اصطناعي يحمل اسم "أولتروميكس" يمكنه تشخيص أمراض القلب بسرعة ودقة، كما أنه أكثر دقة من أفضل أطباء القلب والخبراء في المجال، وقد نجح هذا النظام خلال التجارب المبكرة التي أجريت على متطوعين.

وسيتم نشر نتائج التجربة التي أجريت في ستة مستشفيات بعد استعراض النتائج في وقت لاحق من هذا العام، رغم أن البحث أظهر بالفعل أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسن وبطريقة جذرية معدل التشخيص الناجح.

وفى الوقت الراهن يمكن لأطباء القلب معرفة ما إذا كان هناك مشكلة من توقيت نبض القلب في المسح، لكن في بعض الأحيان يصلون إلى نتائج خاطئة، إذ يجرى حوالي 60 ألف مسح كل عام و12 ألفا منهم يشخص بشكل خاطئ.

ويقول البروفسور بول ليسون، استشاري أمراض القلب بمستشفى جامعة أكسفورد إن أطباء القلب في المتوسط ​​يحصلون على هذه النتائج في حوالي 80% من الوقت ، معربا عن اعتقاده بأن ما يمكن تحقيقه مع هذا النظام الجديد هو توحيد نتائج التشخيصات والحصول عليها دقيقة في كل مرة بدلا من التباين الذي كان يصاحب الفحوص التي تجرى يوما بعد يوم.

وقد تم تدريس هذا النظام، والذي أطلق عليه " أولتروميكس " باستخدام أرشيف الدكتور ليسون من مسح القلب ونتائج المرضى لمعرفة كيفية التعرف على العلامات الحرجة من المرض وتشخيص أو إعطاء وبطريقة واضحة في غضون ثوان.

النظام الحالي يستخدم مع مرض الشريان التاجي ولكن سيتم تدريب لتشخيص الأمراض الأخرى.

وفي وقت لاحق من هذا العام، تخطط شركة "ألتروميكس" لجعل النظام متاحا لخدمة الصحة الوطنية البريطانية مجانا بدلا من تكلفة خمس سنوات من الأبحاث التي تمولها دائرة الصحة الوطنية، وستبدأ الشركة أيضا تسويقه في الولايات المتحدة.