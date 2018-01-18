آبل ستمكن مستخدميها من إيقاف خاصية تباطؤ أجهزة آيفون

قالت شركة آبل للهواتف الذكية واللوحية، إنها تعتزم تمكين أصحاب أجهزة آيفون من إيقاف الخاصية الموجودة ضمن برنامج التشغيل وتؤدي إلى تباطؤ أداء الأجهزة ذات البطاريات القديمة.

وهذه الخاصية أثارت جدلًا واسعًا منذ إعلان آيفون عنها بشكل واضح قبل نحو 3 أسابيع.

غير أن رئيس الشركة تيم كوك أكد في الوقت ذاته في مقابلة تلفزيونية مع قناة ABC الأمريكية، أن الشركة "لا توصي بذلك.. لأنه يمكن أن يؤدي إلى إعادة تشغيل الأجهزة بشكل مفاجئ".

وأوضح كوك أن شركته حرصت منذ إتاحة هذه الإمكانية قبل نحو عام على تيسير استخدام أجهزة آيفون بشكل سلس حتى وإن كانت هذه الأجهزة ذات بطاريات ضعيفة "ولكن إذا لم تريدوا ذلك فيمكنكم إيقاف هذه الوظيفة".

وكانت آبل قد اكتفت حتى الآن بالإعلان عن أنه سيكون هناك في الإصدار المقبل لنظام تشغيل آيفون المزيد من المعلومات عن مدى سلامة البطارية.

كما خفضت الشركة سعر تبديل بطاريات آيفون في أوربا من 89 إلى 29 يورو.

وتعرضت آبل لانتقادات واسعة لأنها أخفت عن مستخدميها على مدى عدة أشهر حقيقة أنها تتعمد أحيانا خفض أداء أجهزة آيفون ذات البطاريات المتهالكة لمنع هذه الأجهزة من التوقف فجأة في ذروة الاستخدام خوفًا من أن يتسبب هذا التوقف في الإضرار بنظام التشغيل.

وتقدمت العديد من الجهات المعنية بحماية المستهلك في الولايات المتحدة بدعاوى قضائية ضد آبل.

ويبرر أصحاب هذه الدعاوى شكواهم بأن الشركة غررت بهم من أجل شراء أجهزة جديدة رغم أنه كان باستطاعتهم الاستغناء عن هذه الأجهزة الجديدة بشراء بطاريات جديدة والحفاظ بذلك على مستوى أداء أجهزتهم القديمة.

وقال كوك ردًا على ذلك إن شركته أعلنت عن هذه الوظيفة وقت إتاحتها للتشغيل "ولكن لم يكترث الكثيرون لذلك.. وربما كان علينا أن نكون أكثر وضوحًا".