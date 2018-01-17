شاهد: ملابس رياضية مصرية "ضد الماء" تتحدى شركات عالمية

طور مجموعة من مهندسي البترول في مصر قماشًا ضد الماء والبكتيريا لاستخدامه في تصنيع ملابس رياضية يأملون في أن توفر بديلًا بتكلفة منخفضة لمثيلتها المستوردة الغالية.

فمنذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 2016 أصبح شراء الملابس الرياضية المستوردة غاليًا جدًا لدرجة يعجز كثير من المصريين عن شرائها.

لكن الشريك المؤسس لشركة "سيغما" للملابس إسلام رشوان يقول إن قماشه الذي يُنتج محليًا سيوفر بديلًا عصريًا وبسعر معقول للملابس الرياضية المستوردة من شركات عالمية.

وتبشر شركة سيغما عملاءها بمنتجات سعرها معقول ومعمرة وضد الماء.

ويوضح رشوان أن المادة الذكية المستخدمة في ملابس سيجما مستوحاة من ملابس رياضية لشركات عالمية بدأت بالفعل في استخدام مواد طاردة للماء.

وتُباع ملابس سيجما الرياضية بما بين 200 إلى 400 جنيه مصري (نحو 11 إلى 22 دولارًا) وهو سعر منخفض نسبيًا مقارنة مع نظيرتها المستوردة.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته تقريبًا منذ تحرير سعر صرفه وبالتالي قفزت أسعار كثير من السلع المستوردة، الأمر الذي جعلها بعيدة عن متناول يد معظم الناس في مصر حيث يُقدر الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه (نحو 67 دولارًا).

وتقول سيجما إن القماش الطارد للماء لا تخترقه أو تؤثر فيه السوائل والزيوت الثقيلة الأمر الذي يجعله جذابًا للاستخدام في تصنيع ملابس رياضية.

وقيل إن هذه الشركة هي الأولى في المنطقة التي تنتج مثل هذا القماش محليًا تحت شعار "صنع في مصر".

وطرحت شركة الملابس الرياضية المحلية بالفعل في السوق مجموعتين في 2017 وتعتزم طرح خمسة منتجات جديدة في 2018.