شاهد: لاجئ فلسطيني يُشغّل جرّافة عن بُعد لمساعدة المزارعين المعاقين

لأن الحاجة أُم الاختراع، ابتكر عامر درويش، وهو لاجئ فلسطيني مقيم في لبنان، تطبيقا للهواتف الذكية وجهازا متطابقا معه يتيح لسائقي الجرافات تشغيلها عن بُعد بجهاز يعمل بالبلوتوث.

ويأمل درويش في أن يسهم جهازه الجديد، غير المكلف والذي سماه بلودرايف 48، في تمكين ذوي الإعاقة الذين يعملون في الحقول من تشغيل المعدات الثقيلة في حالة تصنيع الجهاز على نطاق تجاري.

وأوضح أنه توصل لفكرة التطبيق نتيجة إصابة حالت بينه وبين ممارسة عمله المعتاد.

وأوضح اللاجئ المخترع، الذي مول ابتكاره ذاتيًا، أنه استعان بمقابر السيارات للحصول على قطع غيار قديمة وغيرها من الخردة لمساعدته على إخراج جهازه إلى النور.

وبينما تطرح شركات كبرى في الخارج أجهزة مماثلة لكنها معقدة وغالية الثمن، يقول درويش إن ابتكاره بسيط كتطبيق لعبة تُمارس على هاتف ذكي.

ويفيد أن التطبيق ينقذ حياة سائقي تلك الآلات الثقيلة في بعض الأحيان ويجعل قيادتها بسيطة ويوفر الوقت والجهد.

وعبر درويش عن أمله في الحصول على براءة اختراع دولية لابتكارهـ وقال إنه حصل على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان. لكنه يتطلع إلى الحصول على براءة اختراع دولية حتى يحمي نفسه بحال تحول لمنتج تجاري، لاسيما وأن بعض الشركات تواصلت معه من خارج لبنان بهذا الخصوص.

ويُسجل نحو 400 ألف فلسطيني في لبنان كلاجئين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" والتي تمدهم بالخدمات. ويعيش معظم هؤلاء اللاجئين في 12 مخيما متناثرين في أنحاء لبنان.

وحتى عام 2010 كان يُحظر على الفلسطينيين المقيمين في لبنان العمل في عشرات الوظائف لكن مشروع قانون تمت الموافقة عليه أواخر ذلك العام فتح أمامهم بعض مجالات العمل على الرغم من أن قطاعات كثيرة مثل الهندسة والطب لا يزال غير مسموح لهم العمل فيها.