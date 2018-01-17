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منوعات|العراق

شاهد: كفيف عراقي يصلح أجهزة كهربائية

17/1/2018

يحقق كفيف عراقي عمليا كثيرا مما لم يستطع كثير من المبصرين تحقيقه، فالرجل، رغم حالته، يعمل في إصلاح أجهزة كهربائية وميكانيكية.

فقد تعهد مُنذر سعدون (58 عاما) بألا يستسلم لليأس بعد أن كُف بصره وألا يجلس ساكنا بلا عمل.

ومن هنا مارس بالفعل عدة مهن منها صناعة سلال وكراسي من الخيزران، ولما تراجعت هذه الصناعة عمل فنيا متخصصا في إصلاح أجهزة الراديو والغسالات وماكينات الخياطة وأجهزة الهواتف القديمة.

وفقد سعدون بصره عندما كان عمره 20 عاما في عام 1980 بعد إصابته بمرض الالتهاب السحائي.

وقال سعدون: "أُصبت سنة 1980 بمرض السحايا، لم يشخص الأطباء المرض إلى أن فقدت البصر، بعد ذلك عرفوا المرض".

وبعد أن أصبح كفيفا بدأ سعدون يبحث عن وسيلة مناسبة تهيئ له أن يعيش حياة كريمة، وبالتالي وجد في حاسة اللمس أفضل وسيلة يتابع بها حياته.

ولما تعرضت صناعة الخيزران للإهمال في العراق بدأ سعدون البحث عن مهنة أخرى ففتح ورشة صغيرة في بيته بشرق بغداد لتصليح غسالات الملابس وأنواع متعددة من ماكينات الخياطة.

وبفضل تغلبه على كف البصر وعدم استسلامه لليأس أصبح بمقدور مُنذر سعدون أن يكسب رزقه من عمل يده ويتزوج، وأصبحت له أُسرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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