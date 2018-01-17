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شاهد: فنانون يتضامنون مع القدس بأكبر جدارية في الأردن

17/1/2018

أصبح بوسع قادة السيارات في طريق رئيسي بمدينة السلط في الأردن الآن رؤية جدارية ضخمة، رُسمت في الآونة الأخيرة، لقُبة الصخرة في القدس.

ورسم الفنانون هذه الجدارية في أحدث وسيلة للتذكير برفض الأردنيين لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار مدينة القدس الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ومدينة السلط واحدة من عدة مناطق في المملكة الأردنية يمكن منها رؤية أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بوضوح.

وقال فنانون إن الجدارية وعنوانها (من السلط الأبية.. القدس عربية)، وحجمها 20 مترًا في عشرة أمتار، هي الأكبر في الأردن.

ووضع القدس من بين أكبر العقبات أمام التوصل إلى اتفاق سلام منذ أجيال بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتعاون عدد من الفنانين الأردنيين في إنجاز هذه الجدارية بعد أن طرح الفنان الشاب محمد القاسم الفكرة في منشور وضعه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، طالبًا مساعدته ماديًا وعمليًا.

ومولت بلدية السلط المشروع الذي تطوع 8 فنانين لإنجازه دون مقابل.

وقال الفنان الأردني يزن عربيات الذي كان من بين المشاركين في رسم الجدارية إنه فخور بالمشاركة في رسمها.

وأغضب قرار ترمب الذي جاء في ديسمبر/كانون الأول العرب وأحبط حلفاءه الغربيين.

ولجأ كثيرون للفن للتعبير عن احتقارهم لقرر ترمب بشأن وضعية القدس.

ففي مدينة بيت لحم هناك جدارية ضخمة لترمب وهو يتبادل قبلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر : رويترز
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