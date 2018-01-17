شاهد: شهاب ساطع يخترق سماء ميشيغان وينفجر كالرعد

ذكرت وكالات جيولوجية وأخرى تعمل في مجال الأرصاد الجوية أن شهابا ساطعا اخترق سماء الغرب الأوسط الأمريكي وكندا، ثم تسبب في انفجار كبير هز المنازل وأفزع متابعي الظاهرة الفلكية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الثلاثاء، أن الشهاب شوهد في سماء مناطق بولايتي أوهايو وميشيغان الأمريكيتين ومدينة أونتاريو الكندية حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وتسبب في هزة قوتها درجتان على بعد نحو سبعة كيلومترات شرقي مدينة سانت كلير شورز بشرق ولاية ميشيغان.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن ضوءا ساطعا اخترق السماء وأحدث صوتا يشبه الرعد جنوبي ولاية ميشيغان قد يكون "نيزكًا".

وشوهد النيزك المحتمل في مدينة ديترويت شرقي ميشيغان يتجه إلى أقصى الغرب نحو مدينة كالامازو.

من جانبه قال جوردان ديل، عالم الأرصاد الجوية، إن الطقس حال دون التأكد من كون هذا الجسم المضيء نيزكًا رغم التقارير ومقاطع الفيديو التي تلقتها الدائرة مساء الثلاثاء.

وأضاف أنه لم يكن رعدا أو برقا أو أي شيء له علاقة بالطقس.

وقال ديل إن الدائرة تحاول الوصول إلى سبب مرور هذا الجسم، ووصف الأمر "بالحدث النادر."

وأشعل الشهاب وسائل التواصل الاجتماعي حيث سارع الناس لنشر مقاطع فيديو والحديث عما رأوه وأحسوا به، وذكر بعض السكان أن منازلهم اهتزت.

وكتبت امرأة تدعى جنيفر ويلسون على تويتر تقول: "لا أصدق أنه كان شهابا! هز منزلنا وأحدث فرقعة كبيرة! ظننا أن أحدهم قصف منزلنا".

لكن تكهنات آخرين خرجت قليلا عن المألوف.

وجاء في حساب على تويتر باسم (كراش)" "اعتقدت أنني حتما أرى غزوا فضائيا أو أنها نهاية العالم. إنها تجربة رائعة عندما تتذكرها لكنها مرعبة عندما تعيشها".