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منوعات|المكسيك

شاهد: ذيل ديناصور يباع في مزاد

17/1/2018

يُطرح ذيل ديناصور منقرض، عُثر عليه في المغرب، للبيع في مزاد بالمكسيك.

وذلك لجمع أموال لإعادة بناء آلاف المدارس التي ألحق زلزالان ضربا الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية في سبتمبر أيلول أضرارا بها.

وأفادت دار مورتون للمزادات التي تنظم المزاد بأن ذيل الديناصور الذي يبلغ طوله أربعة أمتار ويزن 180 كيلوجراما سيطرح بسعر أساسي لا يقل عن 1.8 مليون بيزو مكسيكي (95805 دولارات).

وأي مبلغ سيزيد عن هذا السعر سيمنح لمؤسسة (بي.بي.في.إيه بانكامر) للمساعدة في تمويل إعادة بناء نحو خمسة آلاف مدرسة متضررة.

والذيل لديناصور طوله 17 مترا ويزن 22 طنا كان يعيش بين جبال أطلس في المغرب في الفترة الجوراسية الوسطى قبل نحو 165 مليون عام.

وهو من نوع الديناصورات آكلة العشب ذات الأربعة أرجل وهي من بين أضخم حيوانات على الأرض.

وأودى الزلزالان اللذان ضربا المكسيك بحياة ما يقدر بنحو 480 شخصا وتسببا في أضرار تقدر بمليارات الدولارات.

وقال إن المؤسسة تأمل أن يباع الذيل بسعر أكبر بكثير من السعر الأساسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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