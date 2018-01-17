شاهد: خيول تخترق النيران في مهرجان تقليدي بإسبانيا

احتفل سكان مدينة "آبلة" الإسبانية بمهرجان "لومينارياس" السنوي التقليدي لركوب الخيول والقفز بها فوق النيران، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 500 عام.

وانطلقت الاحتفالات، مساء الثلاثاء، بمشاركة واسعة في منطقة "سان بارتولومي دي بيناريس" التابعة لمدينة "آبلة"، شمال غربي العاصمة الإسبانية "مدريد".

وبدأ المهرجان، الذي يُنظّم تخليدًا لذكرى "القدّيس أنطوني"، حامي الحيوانات الأليفة في المنطقة، بجولة للمشاركين في أزقة "سان بارتولومي دي بيناريس".

وفي وقت لاحق، أُشعلت النيران في حوالي 10 نقاط، وبدأ قسّ المنطقة بمباركة الخيول قبيل قفزها فوق النيران مع الفرسان، وسط حضور لافت من السكان.

وتطالب جمعيات الرفق بالحيوان في البلاد، بإلغاء الاحتفال بمهرجان "لومينارياس"، لما يسببه من آلام للخيول، ويعرض حياتها للخطر.

ويقول منظمو المهرجان إنهم لا يؤذون الخيول أثناء الاحتفالية، ويولون أهمية بالغة لصحة الحيوانات المشاركة.