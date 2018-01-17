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منوعات|المكسيك

شاهد: العثور على أكبر مغارة غارقة في العالم

17/1/2018

تمكنت مجموعة من الغواصين من اكتشاف وصلة بين كهفين تحت الماء في شرق المكسيك، ما يكشف عما يعتقد أنها أكبر مغارة غارقة على وجه الأرض.

وهو اكتشاف قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على حضارة المايا القديمة.

وقال مشروع جران أكويفيرو مايا المخصص لدراسة المياه الجوفية في شبه جزيرة يوكاتان والحفاظ عليها إن المغارة التي تمتد 347 كيلومترا تم استكشافها بعد تفقد متاهة من القنوات المغمورة على مدى شهور.

وقال المشروع في بيان إن المجموعة توصلت إلى أن شبكة الكهوف المعروفة باسم ساك اكتون قرب شاطئ منتجع تولوم والتي كانت تمتد 263 كيلومترا موصولة بشبكة دوس أوخوس التي يبلغ طولها 83 كيلومترا.

وقال جويليرمو دي أندا مدير المشروع إن الاكتشاف "المذهل" سيساعد في فهم تطور الثقافة الغنية للمنطقة التي هيمنت عليها حضارة المايا قبل الغزو الإسباني.

وقال "يمكننا ذلك من أن نقدر بدرجة أكبر من الوضوح كيف كانت الطقوس ومواقع الحج وفي نهاية الأمر كيف كانت مستوطنات ما قبل الغزو الاسباني التي تتكشف الآن".

وتمتلئ شبه جزيرة يوكاتان بآثار شعب المايا الذي كانت مدنه تعتمد على شبكة من الكهوف المغمورة الموصولة بالمياه الجوفية والتي تعرف باسم الفجوات الصخرية.

وكان لبعض الفجوات الصخرية دلالات دينية خاصة لدى شعب المايا الذي مازال أحفاده يسكنون المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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