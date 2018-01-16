شاهد: مباراة كرة قدم لمبتوري الأطراف في إدلب

نظّم مركز التأهيل والعلاج الفيزيائي التابع لمديرية الصحة بمحافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، مباراة لكرة القدم شارك فيها عدد من المصابين خلال هجمات النظام على مناطقهم.

وأقيمت المباراة الودية، بهدف رفع معنويات المصابين، وتشجيعهم ودمجهم مجدداً بالمجتمع.

وقبيل بدء المباراة، خرج لاعبو الفريقين إلى أرضية الملعب، وأجروا تمارين الإحماء، والتقطوا الصور التذكارية.

وقال محمد ماري، أحد مسؤولي مركز التأهيل والعلاج الفيزيائي، إنّ المركز يقدّم خدماته العلاجية للمرضى مجاناً.

وأوضح ماري أنّ المباراة التي نظموها رفعت من معنويات المصابين، وأنّ المركز يهدف من خلال هذه الفعاليات إلى إعادة جعل المصابين أفرادا فعّالين في المجتمع.

من جانبه، قال اللاعب يوسف عبد القادر (26 عاماً)، إنه يخوض أول مباراة له بعد فقده ساقه في إحدى الهجمات التي شنتها قوات النظام على إدلب.

وأضاف عبد القادر أنه يسعى من خلال التدريبات وممارسة الرياضة، إلى استعادة نشاطه السابق.