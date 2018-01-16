شاهد: مئات الدجاجات تعطل المرور على طريق سريع في استراليا

تسببت مئات الدجاجات في تعطيل حركة المرور على أحد الطرق السريعة جنوب استراليا بعد انقلاب الشاحنة التي كانت تحملهم.

وقالت تقارير وسائل إعلام محلية إن الشاحنة التي كانت تحمل الدجاج انحرفت إلى جانب الطريق مما تسبب في كسر الحاويات التي كانت توجد بها الطيور ونفوق أعداد منها وإصابة عدد أخر.

وتجمع أعضاء في جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان في محاولة لإنقاذ الطيور المصابة، لكن الشركة منعتهم من أخذ الطيور.

وأظهرت لقطات أعضاء تلك الجماعات وهي تحاول الفرار بالطيور بعيدا عن قبضة الشرطة.

وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة أصيب بكسر في ذراعه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أنها ستبدأ تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.