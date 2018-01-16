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شاهد: شبّان من القدس يربون الخيول

16/1/2018

يعتز شبان فلسطينيون من سكان القدس الشرقية بخيول يربونها، ويدللونها ويمتطونها في العطلات حول التلال وقرب المدينة وفي المناطق المتاخمة للضفة الغربية المحتلة.

وفي اسطبلات الخيل التي تشرف على القدس القديمة يقضي فارس سالم (21 عاما) معظم وقته في عطلات نهاية الأسبوع وبعد العمل في رعاية خيله التي يعاملها وكأنها من أفراد أُسرته.

وتُربي عائلة سالم الخيل منذ أكثر من 30 سنة، وقد وُلد هو نفسه ونشأ مع فرس كانت صغيرة وأصبحت في نفس عمره الآن.

ووصف الشاب المولع بالخيل ، الخيول بأنها ذكية جدا وقال "الخيل ذكي، الحصان ذكي جدا يعني بيفهمك، بيحس بصاحبه، بيفهم شعورك، بيعرف لما أنت تبقى جاي عليه تطعميه" وأكد فارس سالم ارتباط حياته ومستقبله بالخيل.

وقال فتى آخر من القدس لديه حصانه الخاص إنه حقق حلم طفولته وأصبح لديه حصان موضحا أن ركوب الخيل هواية رائعة.

ويستمتع منتصر وأصحابه بتنظيف خيولهم في عطلة نهاية الأسبوع ثم امتطائها والتجول بها على التلال بين القدس ورام الله في الضفة الغربية.

المصدر : رويترز
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